Tarkan, kızı Liya'nın 6. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla kutladı. Şarkıcı, "Canım ve canımdan öte canım. 2 gün önce Liya'cığım 6 yaşını doldurdu. Yakında okula başlayacak. Kızımın o tatlı çocuk zamanlarının geçmesini, bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum ama maalesef yıllar hızla gelip geçiyor. Bu günlerde duygusalım anlayacağınız" ifadelerini kullandı.

"Çocuğunuzla çocuk olmayı ihmal etmeyin"

Tarkan, ebeveynlere yönelik duygusal bir mesaj daha ekledi: "Sevgili ebeveynler, çocuklarınızla bolca zaman geçirin. Onlarla geçirdiğiniz her anın değerini bilin çünkü o anlar bir daha geri gelmeyecek. Kaçırmayın onların bu en güzel zamanlarını. Ve onlara bolca sarılın, sık sık sevdiğinizi söyleyin. Çocuğunuzla çocuk olmayı, oyunlar oynamayı, şımarmayı, eğlenmeyi, gülmeyi de ihmal etmeyin."

Ünlü şarkıcı, Pınar Dilek ile 2016 yılında evlendi ve çiftin kızları Liya 2018'de dünyaya geldi. Tarkan, Liya'yı kucağına alarak ilk kez baba olma sevincini yaşamıştı. Sosyal medya hesabında sık sık eşi Pınar ve kızı Liya ile olan mutlu anlarını paylaşan Tarkan, hayranlarına ailesiyle olan bu özel anlarını da gösteriyor.