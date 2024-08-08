Festivalin en dikkat çekici anlarından biri, Tarkan'ın terini defalarca sildiği havluyu hayranlarına fırlatması oldu.

Samsun'da müzikseverlerin büyük bir heyecanla beklediği gece, rap müziğin önde gelen isimlerinden Ceza'nın sahneye çıkmasıyla başladı. Ceza, enerjik performansıyla dinleyicileri coştururken, ardından sahneye çıkan Tarkan, birbirinden sevilen şarkılarıyla festivalde adeta rüzgar estirdi.

"Terim mis gibi kokuyor"

Tarkan'ın performansı sırasında yaşanan ilginç anlardan biri de, sanatçının terini silmek için kullandığı havluyu sahnedeki izleyicilere fırlatmasıydı. Tarkan, ön sıradaki hayranlarıyla esprili bir diyalog kurarak, "Merak etmeyin, terim mis gibi kokuyor. İsterseniz size tertemiz bir havlu da verebilirim" dedi. Ardından seyircilerin yoğun ilgisine karşılık olarak, terli havluyu sahneden fırlattı. Hayranlar havluyu kapmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Tarkan ve Ceza'nın sahne aldığı bu özel gece, Samsunlu müzikseverler için unutulmaz bir deneyim oldu. Tarkan'ın enerjik performansı ve Ceza'nın güçlü rap şovları, festivali izleyen herkese keyifli anlar yaşattı.