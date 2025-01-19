Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen Orta Doğu'nun en prestijli ödül töreni Joy Awards, Türk sanatçılarının sahneye çıktığı unutulmaz anlara sahne oldu. Tarkan’ın muazzam performansı, etkinliği izleyenler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Joy Awards'ta Türk rüzgarı esti

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards, Orta Doğu’nun en prestijli etkinliklerinden biri olarak dikkat çekti. Türkiye’den ünlü isimler ödül törenine katılırken, geceye damgasını vuran isimlerden biri de megastar Tarkan oldu. Tarkan’ın sahne şovu, büyük beğeni topladı ve sosyal medya platformlarında yorumlar ardı ardına geldi.

Türk ve Hollywood yıldızları bir arada

Tarkan’ın performansı kadar, törende Türkiye’den katılan ünlü isimler de geceye renk kattı. Barış Arduç, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Hande Erçel, Özge Özpirinçci ve Afra Saraçoğlu gibi isimler de etkinlikte yer aldı. Hollywood dünyasından ise ünlü aktörler Anthony Hopkins ve Matthew McConaughey, gecenin dikkat çeken konukları arasındaydı.

Sosyal medyada Tarkan rüzgarı

Tarkan’ın sahnedeki enerjisi, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük övgü aldı. Twitter ve Instagram’da “Tarkan Joy Awards” etiketleri trend oldu ve ünlü sanatçının performansı, binlerce beğeni ve yorum aldı. Tarkan, sahnedeki etkileyici duruşuyla adeta geceye damgasını vurdu.