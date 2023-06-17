Yiğithan HÜYÜK/ BURSA, (DHA)- BURSA'da, çalışmak için gittiği maydanoz tarlasında yıldırım isabet eden işçi Nergüze Kartal (63), hayatını kaybetti.

Olay saat 18.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Maydanoz tarlasında gündelik işçi olarak çalışan Nergüze Kartal'ın üzerine, tarlada çalıştığı sırada yıldırım isabet etti. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Nergüze Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu haber alıp olay yerine gelen eşi Muhammet Kartal (61), gözyaşlarına hakim olamadı. Kartal'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kartal'ın evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. (DHA)

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