2026 hac kura çekiliş tarihi ne zaman? Diyanet İşleri’nden açıklama

Göztepe’de Stoilov rüzgarı! Bulgar teknik adam iki yılda tarihe geçti

Maaşlardan yüzde 60’a kadar haciz kesintisi geliyor

Fenerbahçe, Nicolas Raskin transferi için görüşmelere başladı

Bunlar da ilginizi çekebilir

MEB 10 bin öğretmen ataması ne zaman? Takvim ve branş dağılımı

2026 hac kura çekiliş tarihi ne zaman? Diyanet İşleri’nden açıklama

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kazanın kesin nedeni, teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze ailesine teslim edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Adem Kaygısız’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

35 BD 039 plakalı traktörle çalışma yürütüldüğü sırada, traktörün arkasındaki rotovatöre bir çuval sıkıştı. Çuvalı çıkarmaya çalışan Kaygısız, dengesini kaybederek rotovatöre kapıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kiraz ilçesine bağlı Olgunlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Adem Kaygısız, amcasıyla birlikte aileye ait şalgam tarlasında ot temizleme çalışması yapıyordu.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.