İzmir’in Kiraz ilçesinde, amcasına tarlada yardım eden 17 yaşındaki Adem Kaygısız, traktörün arkasındaki rotovatöre sıkışarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kiraz ilçesine bağlı Olgunlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Adem Kaygısız, amcasıyla birlikte aileye ait şalgam tarlasında ot temizleme çalışması yapıyordu.
35 BD 039 plakalı traktörle çalışma yürütüldüğü sırada, traktörün arkasındaki rotovatöre bir çuval sıkıştı. Çuvalı çıkarmaya çalışan Kaygısız, dengesini kaybederek rotovatöre kapıldı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Adem Kaygısız’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze ailesine teslim edildi.
Soruşturma başlatıldı
Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kazanın kesin nedeni, teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.