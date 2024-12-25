﻿Bu yıl 25-26 Ocak 2025 tarihlerinde 7.’si düzenlenecek Karaburun Nergis Festivali, her yıl olduğu gibi büyük bir heyecanla bekleniyor. Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın özel haberine göre, ancak bu yıl festival coşkusunun ardında ciddi bir endişe de bulunuyor. Karaburun'un simgesi haline gelen nergis üreticileri, artan emlak değerleri ve zorlu rekabet koşulları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Üretim tehdit altında

Mersin, Adana ve Tarsus bölgelerindeki üreticilerle rekabet edemeyen Karaburunlu üreticiler, tarım arazilerinin inşaata açılması ve gençlerin tarıma ilgisinin azalması gibi sorunlarla karşı karşıya. Bu durum, bölgedeki nergis üretiminin geleceğini tehdit ediyor.

Bu yıl 25-26 Ocak 2025 tarihleri arasında Karaburun Nergis Festivali gerçekleştirilecek. Festivalde Pazar günü akşamı Demet Akalın konseri olacak. İzmir halkının her yıl coşkuyla beklediği ve şehir dışından pek çok turistin de geldiği Karaburun Nergis Festivali için tehlike çanları çalıyor.

Yılbaşı faktörü

Üreticiler nergis piyasasının Adana, Mersin, Tarsus’un eline geçtiğinden dert yanıyor. Karaburun Belediyesi CHP Meclis Üyesi Gazanfer Yavaş, “Sulu nergiste maliyetler yüksek ama susuz nergis kendiliğinden yağmur sulamasıyla çıktığı için herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Nergisin demeti orada da aynı burada da aynı. Ortalama 200-250 lira civarında. Önümüzde yılbaşı var arz-talep dengesi olmadığı için de bu sıra talebi karşılayamadıkları için fiyat yukarı çıkıyor. Ama yılbaşından sonra 100 liraya düşer” dedi.

5 bin lira mı 5 milyon mu?

Karaburun’da emlak değerlerinin çok yükselmesinden dolayı üreticilerin sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Yavaş, “Bir üretici düşünün senede 5 bin liralık nergis alacak. Tarlasını 5-10 milyona satıyor. Sattığı yerler imara açıksa içine ev yapılıyor. Tarım Karaburun’da bu şekilde bitiyor. Gençlerden de üreten yok. Tarım arazilerini korumazsak, üreticimize sahip çıkmazsak tabii ki nergiste azalma olur. Emlak değerleri böyle olduğu sürece hepsi biter” ifadelerini kullandı.

﻿Rekabet gücümüz kalmadı

﻿Nergis üreticisi Ahmet Gökçeler ise, “Bakımının zorluğundan dolayı nergis bolluğu kalmadı. Mersin ve Tarsus bölgesinde adetler daha çok olduğu için bizim orasıyla rekabet gücümüz kalmadı. Bu sene nergis çiçeği demetleri 400 lira olur diye tahmin ediyorum. Eskisi gibi verim alamadığımız için ürün azaldı. Mersin, Adana, Tarsus bölgesi ile rekabet gücümüz yok. Piyasa onların eline geçti. Ancak Karaburun nergisi daha kokulu bu da bir gerçek. Nergis zamanla bitme noktasına gelebilir. Büyük bir ihtimalle uzun yıllar süren bir festival olmaz. Çünkü artık eskisi gibi üreten kalmadı” diye konuştu.

﻿Tarlalarda inşaat var

﻿İnşaat alanlarının tarım arazilerini yok ettiğine de değinen Gökçeler, “Saip Köyü ve Saip altı bölgelerinde bir tek nergis kalmadı. İnşaat ve villalardan dolayı tarlalar yok oldu. Mordoğan Ova Yolu da nergis ve sümbül çiçeğinin bol olduğu yerlerden biriydi. Nergis ve sümbül tarlasıyla dolu olan yerler artık inşaattan geçilmiyor. Bu iki örnek de nergisin bitme noktasına geldiğini açıkça gözler önüne seriyor” ifadesini kullandı.