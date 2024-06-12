İSTANBUL (AA) - Global Yatırım Holding'in (GYH) bağlı kuruluşu ve dünyanın önde gelen kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding'in portföyünde bulunan Tarragona Kruvaziyer Limanı'nda yeni terminal, hizmete açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bu yıl 64'üncüsü İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen MedCruise Genel Kurulu sırasında gerçekleşen yeni terminal binası açılış törenine, 300'ü aşkın davetlinin yanı sıra 21 kruvaziyer şirketinden 26 temsilci de katıldı.

Açıklamada, açılış törenindeki konuşmasına yer verilen Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Kutman, Tarragona Kruvaziyer Limanı için yeni bir yolculuğun başlangıcını simgeleyen, sürdürülebilir kruvaziyer terminalinin açılışını yapmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Yeni terminal binasının, Tarragona için önemli bir ilerlemeyi temsil ettiğini kaydeden Kutman, "Yaptığımız yatırımla sektörümüzde ve bölgede kayda değer bir dönüşümün temellerini attık. Kruvaziyer sektörünün 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını en az yüzde 55 oranında azaltma konusunda iddialı hedefleri bulunuyor. Biz de dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olarak bu hedeflerin gerçekleştirilmesine öncülük ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarragona'daki yeni terminal binasının güneş panelleri ile enerji ihtiyacına yeşil bir çözüm getirdiğini vurgulayan Kutman, "Yenilenebilir enerji kullanımından doğal kaynakların verimli yönetimine kadar çevre dostu teknolojiler ve uygulamalar, hem inşaata hem de limanın gelecekteki faaliyetlerine entegre edildi. Projeyi sadece 12 ayda tamamlamak için yorulmadan çalışan ekibimize de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- 5,5 milyon avro yatırım yapıldı

İşlevsellik, güneş panellerinin kurulumuyla enerji eko-verimliliği ve yolcu konforuna odaklanılarak titizlikle tasarlanan Tarragona Kruvaziyer Limanı'nın terminal binası, 5,5 milyon avro yatırımla yenilendi.

Tarragona, Barselona El Prat Havalimanı'na 55 dakika ve Reus Havalimanı'na 15 dakika uzaklıkta bulunan stratejik bir liman olarak öne çıkıyor.



Turistik Akdeniz güzergahları için mükemmel bir destinasyonda yer alan Tarragona Limanı, yoğun sezonda Barselona Kruvaziyer Limanı'na önemli bir alternatif oluşturuyor.