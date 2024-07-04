İSTANBLU (AA) - TARSİM, Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Beypınarı Mahallesi'nde faaliyetlerini sürdüren sigortalı işletmeyi ziyaret etti.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, işletmeye yaptığı ziyarette yetkililerden sigortalı işletmedeki büyükbaş hayvancılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler alarak, incelemelerde bulundu.

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortaları uygulamaları ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı ziyarette, tarım sigortasının, yetiştiricilerin karşılaşabilecekleri doğal afetlere, çeşitli risklere ve hastalıklara karşı önemli olduğuna dikkati çekilerek, yüzde 50 devlet prim desteği ve çeşitli indirim fırsatları ile sigortanın ihmal edilmeden düzenli olarak yaptırılmaya devam edilmesi gerektiği aktarıldı.