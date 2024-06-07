İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'ne üye sigorta şirketlerinin temsilcilerinin katılımlarıyla Sigorta Şirketleri Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üreticinin alın terini güvence altına alarak, sürdürülebilir tarıma katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden TARSİM'in İstanbul'daki Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcıları Tufan Özel, Ertuğrul Çelik ve beraberlerindeki birim yöneticileri ile sisteme üye sigorta şirketlerinin tarım servisi yetkilileri katıldı.

Toplantı çerçevesinde Engürülü, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde 2023 yılını değerlendirerek, sigortalılık oranları, üretim verileri, sahada sürdürülen ekspertiz çalışmaları ve ödenen hasar tazminatı gibi başlıklarda bilgilendirmelerde bulundu.

Sistemin, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) başta olmak üzere ilgili tüm paydaşların özverili çalışmaları ve destekleriyle, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde başarıya ulaştığını belirten Engürülü, 2025 yılına yönelik hazırlıklara başladıklarını belirtti.