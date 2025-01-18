Tarsus’un Yarbay Şemsettin Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, 53 yaşındaki M.K. ile kimliği henüz açıklanmayan bir kişi arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, şahıs yanında bulunan silahla M.K.’yı vurdu. Ağır yaralanan M.K., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Saldırgan teslim oldu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.K.’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olaydan sonra kaçmayan şüpheli, karakola giderek teslim oldu. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.