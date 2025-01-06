Mersin'in Tarsus ilçesinde, Pozantı-Tarsus otoyolu Damlama bölgesinde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Olay, 27 ACG 404 plakalı tırın 27 ABJ 57 plakalı çekicisinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre yangının, aracın elektrik tesisatında başladığı tahmin ediliyor.

Yangın, aracın güvenlik şeridinde durdurulmasının ardından fark edildi. Durumun hemen itfaiyeye bildirilmesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Ekiplerin etkili müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda maddi hasar meydana geldi

Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi. Yangının ardından bölgedeki trafik akışı, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasıyla normale döndü.

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeni ve toplam hasar miktarı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, sürücülerin araç bakımlarını düzenli olarak yapmaları ve özellikle elektrik tesisatları konusunda gerekli kontrolleri gerçekleştirmeleri konusunda uyarılar yapıldı.