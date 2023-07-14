Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsü ile iki kamyonun karıştığı kaza 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ankara- Tarsus Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Otoyolda yolcu otobüsü ile 2 kamyonun çarpışması sonucu yol trafiğe kapanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar yoldan çekilerek, trafik akışı yeniden sağlandı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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