Olay, saat 00.30 sıralarında Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi Sahil Park bölgesinde meydana geldi. Sahilde isimleri henüz belirlenemeyen çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında erkek kendini denize attı, kadın da onu kurtarmak için peşinden suya girdi. Boğulma tehlikesi geçiren erkeğin ‘İmdat’ çığlıklarını duyan çevredekiler, yardıma koşup, onları kurtardı. Çift bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Denizde bir kişinin daha olduğunun iddia edilmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Denizde kimsenin olmadını belirleyen ekipler, bölgeden ayrıldı.



Polis ekipleri, çiftin bulunması için çalışma başlattı.