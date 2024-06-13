Samsun'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, kafe sahibi A.A.Y. (32), kafenin karşısındaki plajda eğlenen Kürşat Y. (27) ve Bilal K. (40) ile yaşadığı tartışma sonucu silahlı saldırıda bulundu. Olayın ardından yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, A.A.Y. gözaltına alındı.

Plajda eğlence kanlı bitti

Olay, Atakum ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Bilal K. ve Kürşat Y., iki kadın arkadaşıyla birlikte A.A.Y.'nin sahibi olduğu kafenin karşısındaki plajda içki içip eğlenirken, kafe sahibinin bu durumdan rahatsız olduğu iddia edildi. Bu rahatsızlık, kısa sürede tartışmaya dönüştü.

Tartışma silahlı saldırıya dönüştü

Tartışmanın büyümesiyle birlikte A.A.Y., Kürşat Y.’yi karnından, Bilal K.’yi ise her iki omzundan tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, olayın ardından A.A.Y.’yi suç aletiyle birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, basın mensuplarına "Ben kimsenin malına ırzına göz uzatmadım, çekmesinler" şeklinde bir açıklama yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, olayın tüm detayları ve nedenleri araştırılıyor. Adli süreçte, A.A.Y.'nin ifadeleri ve tanık beyanları doğrultusunda hukuki işlemler yürütülecek.