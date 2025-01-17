Ankara'nın Çankaya ilçesinde, seyir hâlinde iken sürücü ile tartışıp otomobilden atlayan kadın, arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Çankaya ilçesi Ankara- Eskişehir yolunda gece saatlerinde iddiaya göre, İ.Ö. (27), 06 CRS 718 plakalı otomobilde seyir hâlindeyken ismi henüz öğrenilemeyen sürücü ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö., seyir hâlindeki otomobilden atladı. Otomobilden atlayan kadına, arkadan gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AF 8738 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İ.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. İ.Ö.'nün cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında her iki sürücü de ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.