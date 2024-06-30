Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı vergi reformu paketiyle birlikte, yurt dışı çıkış harcının da yükseltilmesi gündemde.

AK Parti'den iki farklı formül

AK Parti'nin, yurt dışı çıkış harcı zammı için iki farklı formül üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İlk formül, 150 TL olan harcın 1000 TL veya 1500 TL'ye çıkarılması ancak öğrenci, genç, hac yolcusu ve sınır ticareti yapanlar gibi bazı grupların bu yükseltilmiş harçtan muaf tutulması. İkinci formül ise, yurt dışı çıkış harcı ile ilgili maddelerin paketten çıkarılarak daha kapsamlı bir çalışmanın ardından Ekim ayında Meclis'e sunulması.

Milletvekillerinden zam Kararına itiraz

AK Partili bazı milletvekilleri, yurt dışı çıkış harcının yükseltilmesine itiraz ederek, kararın vatandaşta sıkıntı yaratabileceği ve özellikle gençlerin mağdur olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.