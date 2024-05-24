Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) uzun süredir üzerinde çalıştığı ve eğitim camiasında büyük tartışmalara neden olan yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylandı. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" olarak adlandırılan yeni müfredat, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulamaya konulacak.

67 Bin Görüş Değerlendirildi, Peki Sonuç?

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, müfredatın askıya çıkarıldığı süreçte eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve önerinin titizlikle incelendiğini ve değerlendirildiğini açıkladı. Ancak, eğitim sendikaları ve bazı uzmanlar, yeni müfredatın bilimsellikten uzak, ideolojik yaklaşımlara ağırlık veren bir anlayışla hazırlandığı iddiasıyla tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

Eğitim Sendikalarından Sert Tepkiler

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Özbay, "Tekkede mürit mi yetiştiriyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getirirken, Eğitim Sen ise yeni müfredatın "düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen nesiller yetiştirme amacı taşıdığını" savundu.

Yeni Müfredat Eğitimi Nasıl Etkileyecek?

Peki, yeni müfredatın öğrencilere ve eğitim sistemine etkileri ne olacak? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitimde hangi yenilikleri beraberinde getirecek? Eleştirilerin odağındaki müfredat, eğitim kalitesini nasıl etkileyecek?

Özgür Özel | Kabul etmiyoruz

İstanbul Saraçhane’deki ‘eğitim mitingi’nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel DE, “İtibardan tasarruf olur ancak eğitimden tasarruf olmaz” diyerek yeni müfredata tepki göstermişti.

Özel, "Bu müfredatta ‘Türkiye Cumhuriyeti’ yerine ifadeler ‘Türkiye’ olarak değiştirilmiştir. Cumhuriyet’le derdi olan bir bakan, Cumhuriyet’le sorunu olan bir müfredat dayatmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıyla sorunu olan bu müfredat yok hükmündedir" demişti.