Türk müzik ve sinemasının efsane ismi Gönül Yazar, 89. yaşını neşeli bir kutlamayla karşıladı. “Taş Bebek” lakabıyla tanınan usta sanatçı, doğum günü pastasının mumlarını üflerken hem esprili hem de samimi dilekleriyle davetlileri kahkahaya boğdu.

Son dönemde sağlık durumu hakkında çıkan asılsız haberlerle gündeme gelen Yazar, doğum gününde enerjisi ve espri anlayışıyla moral verdi. Pastasının başında “Allah’tan tek isteğim kilo almak, herkes zayıflamak istiyor ama ben kilo almak istiyorum” diyerek herkesi güldüren sanatçı, dileğini tutarken de espri dozu yüksek bir sözle dikkat çekti: “Bir koca daha istiyorum.”

Sağlık İddialarına Noktayı Koymuştu

Bir dönem hakkında “entübe edildi” iddiaları ortaya atılan Yazar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu haberleri kesin bir dille yalanlamış, “Asılsız haberler yüzünden sevenlerim üzülmesin. Sağlığım yerinde” demişti.

Unutulmaz Bir Sanat Hayatı

Türk sinema tarihine “Dudaktan Kalbe” ve “Vurgun” gibi unutulmaz yapımlarla damga vuran Yazar, aynı zamanda “Sus Sus”, “Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar” ve “Tadı Yok Sensiz Geçen” gibi şarkılarıyla da bir dönemin hafızasına kazınmıştı. “Taş Bebek” lakabını sadece güzelliğiyle değil, sahne duruşu ve sesiyle de hak eden sanatçı, 89. yaşında hâlâ enerjisi ve zarafetiyle hayranlarını etkilemeye devam ediyor.