Kozak Yaylası'nda taş ocağı açılmasına yönelik planlar iptal edildi. Köylüler, doğalarının ve geçim kaynaklarının korunmasını sağlayan bu karardan dolayı Bakanlığa teşekkürlerini iletti.

Ankara merkezli 58 Yapı İnşaat Anonim Şirketi, İzmir'in Kozak Yaylası'nda, Yukarıcuma Mahallesi sınırları içerisinde kalan 50 hektarlık bir alanda yıllık 200 bin metreküp granit üretimi yapmayı planlıyordu. Ancak, fıstık çamları ile kaplı ve antik kentlere ev sahipliği yapan bu bölge için taş ocağı projesine karşı köylüler güçlü bir direnç gösterdi.

Proje sahası, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Orman Alanı” ve “Tarım Arazisi” olarak belirlenmişti. Bakanlık, proje tanıtım dosyasını inceledikten sonra, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda ÇED sürecini durdurma kararı aldı. İptal gerekçeleri arasında, ÇED sahasının Yukarıcuma köylülerine fıstıklık olarak tahsis edilmesi ve köylülerin projeye yönelik tepkileri öne çıktı.

Görüş yazısında şunlar belirtildi:"508.271,63 m2 lik proje alanının 171.220,30 m2 lik kısmının orman sayılan alanda kaldığı, bu alanın S.S. Yukarıcuma Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Özel Ormanı Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planı sınırları içinde kaldığı, talep alanına izin verilmesinde bir zaruret bulunmadığı, yöre halkının hassasiyeti de dikkate alındığında, yapılacak madencilik faaliyetinin orman-halk ilişkilerini olumsuz etkileyecek olması, ayrıca talep konusu alanın ağaçlandırma çalışması yapılan sahalara isabet etmesi ve izin verilmesi durumunda, orman yapısının ve bütünlüğünün bozulacağından ormanlar ve ormancılık çalışmalarına olumsuz etkisinin olacağı değerlendirilmiştir. Söz konusu proje ile ilgili olarak, yukarıda belirtilen nedenlerde dolayı, proje alanı içinde kalan orman sayılan alanlarda Genel Müdürlüğümüzce ÇED Süreci içerisinde Nihai Kararı verilmesi uygun görülmemektedir."