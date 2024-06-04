Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Aşağıdağdere Mahallesi'nde bulunan Çetin Kum Ocağı AŞ.’ye ait taş ocağında yapılan kontrollü patlamalar, mahalle sakinlerinin can güvenliğini tehdit ediyor. Dün gerçekleşen patlamada, yaklaşık 3 ton ağırlığında dev bir kaya parçası yuvarlanarak bir evin duvarına çarptı.

Kelkaya Dağı'ndaki patlamalar sırasında dağdan kopan kaya parçaları, büyük bir toz bulutu oluşturarak mahalleye doğru yuvarlanıyor. Daha önceki patlatmalarda da evler ve bahçeler zarar görmüştü; hatta futbol sahası bile kaya parçalarıyla dolmuştu.

Dün saat 19.00 sıralarında gerçekleşen olayda, 1 metre 50 santimetre uzunluğunda ve 3 ton ağırlığındaki bir kaya parçası, yaklaşık 400 metre yuvarlanarak Yüksel Dalkılıç'ın evinin müştemilat bölümüne düştü ve duvarına çarptı. Olayda can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu, ancak mahalleli büyük bir endişe içinde.

'Köyümüze yıllardır taş yağıyor'

Aşağıdağdere Muhtarı Murat Efe, patlamalardan dolayı mahallelinin huzurunun kalmadığını ifade ederek, "Can ve mal güvenliğimiz yok. Daha önceki patlatmalarda da evlerin avlusuna taşlar geldi. Çocuklar dışarı çıkmaya korkuyor, duvarlar çatlıyor, camlar kırılıyor. Sürekli taş yağıyor, ocağın kapatılmasını istiyoruz. Birileri ölünce mi 'Dur' diyecekler?" şeklinde konuştu.

'Taş ocağının kapatılmasını istiyoruz'

Olay sırasında evde kimsenin bulunmamasının büyük bir şans olduğunu belirten Yüksel Dalkılıç, "Bu kadar sorumsuzca yapılan patlatmalar nedeniyle bir insan burada ölebilir. Evime gelen kaya parçası en az 3 ton ağırlığında. İnsan hayatı bu kadar değersiz mi? Taş ocağının kapatılmasını istiyoruz. Şirket yetkilileri 'Gerekeni yaparız' diyor, biri ölünce mi?" dedi.