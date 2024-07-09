Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla iki önemli şirketi satışa çıkardığını duyurdu. Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 72'lik payı ve Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin yüzde 100'ü için ihale düzenlenecek.

Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş. ihalesi

TMSF, Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 72 oranındaki payını satışa çıkarıyor. Bu hisseler, HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait. İhale için belirlenen muhammen bedel ise 22 milyar TL olarak açıklandı. İhale, 28 Ağustos 2024 saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

İhalenin önemi

Erciyes Çelik Halat, sektörde önemli bir yere sahip. Şirketin satışa çıkarılması, yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor. İhaleye katılımın yoğun olması bekleniyor.

Bizim Menkul Değerler A.Ş. ihalesi

TMSF, ayrıca Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin yüzde 100 oranındaki paylarını da ihaleye çıkardı. İhale konusu, Hazine mülkiyetinde bulunan bu payların satışından oluşuyor. İhale için belirlenen muhammen bedel ise 380 milyon TL. Bu ihale de 13 Ağustos 2024 saat 10.00'da yapılacak.