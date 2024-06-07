Herkes Duysun'da hükümetin açıklamış olduğu tasarruf tedbiri kararının yerel basına olan etkisi tartışıldı. Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı ve İnternet Gazetecileri Federasyon Genel Başkanı Mesut Demir, Gerçek Sesler programında Yavuz Gerçekçi'nin bu konudaki sorularına yanıt verdi.Oğuzhan Osman BİLGİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Sınırlı maddi kaynaklarla ayakta kalmaya çalışan yerel basın organları hükümetin almış olduğu tasarruf tedibleri kararı sonrasında endişeli bir bekleyiş sürecine girdi. Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı ve İnternet Gazetecileri Federasyon Genel Başkanı Mesut Demir yerel basın temsilcilerinin İletişim Başkanlığı, Basın İlan Kurumu ve diğer kurumlardan neler beklediğini anlattı.

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği'nin 2011 yılında kurulduğunu ifade eden Mesut Demir, " 2009 yılında Bursada Bugün internet haber sitesinin kurucuları arasında yer aldım. 2018 yılında İGD Başkanı olarak görev aldım. 2022 yılında yapılan kongre sonrasında geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz kongre ile birlikte üçüncü dönemimize girmiş bulunduk." dedi.

"İGD TABELA DERNEĞİ OLMADI"

Tabela derneği olmamak adına yola çıktıklarını ifade eden Mesut Demir, "İlk hedeflerimizden biri Türkiye çapında internet medyalarını örgütlemekti. Bu çabalarımız neticesinde 5 il ile birlikte İnternet Gazetecileri Fedarasyonu'nu kurduk. Şu anda 67 dernek üyemiz ve 81 ilde temsilcimiz bulunuyor. İngiltere, Belçika, Almanya, Azerbaycan ve Kıbrıs'ta da temsilcilerimiz bulunuyor. 8 ülkeyle daha görüşmelerimiz devam ediyor. Hedefimiz 40 ülkeye ulaşmak." dedi.

"DERNEK OLARAK İSTİHDAMA KATKI SUNMAK ADINA CİDDİ ÇALIŞMALARIMIZ OLDU"

Fedarasyon çalışamalarını başlattığımızda asıl amacımızın internet yasasını çıkartmaktı diyen Mesut Demir, " İGD'nin merkezi Bursa'da bulunuyor. Bursa medya sektörü açısından güçlü bir şehir. Dernek olarak ciddi çalışmalarımız oldu. Özellikle 6 Şubat deprem felaketi sonrasında afet bölgesindeki meslektaşlarımıza kamera ve ekipman desteği sağladık sponsorlarımız aracılığıyla. Pandemi sürecinde tüm medya temsilcilerimize siperlik ve maske dağıtımı gerçekleştirdik dernek olarak. Bursa'da 4 kez İletişim ve Medya Akademesi'ni düzenledik. İlk akademimizi BTSO ile birlikte gerçekleştirdik. Bu vesileyle BTSO Başkanı İbrahim Burkay'a da teşekkür ediyorum. Yıldırım Belediyesi ile birlikte düzenlediğimiz bir akademi çalışmamız olmuştu. Destekleri için Oktay Yılmaz'a da ayrıca teşekkür ederim." dedi.