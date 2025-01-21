Merkez Bankası'nın 2024 yılı Aralık ayında faiz indirimine gitmesinin ardından taşıt kredisi faiz oranlarında da önemli değişiklikler yaşandı. Bankalar, 2025 yılının ilk günlerinden itibaren faiz oranlarını aşağı yönlü revize etti.

Peki, güncel faiz oranları ne durumda?

Bankalardaki taşıt kredisi faiz oranları, kredi tutarına ve vadesine göre değişiklik gösteriyor. Öne çıkan kredi tutarları ve faiz oranları ise şu şekilde:

250 bin lira, 48 ay vadeli taşıt kredisi: Faiz oranı Yüzde 3.49

400 bin lira, 36 ay vadeli taşıt kredisi: Faiz oranı yüzde 3.56 – yüzde 3.70 arasında değişiyor.

Şu an itibarıyla, çoğu banka taşıt kredisi için 400 bin liraya kadar limit sunuyor. İlerleyen süreçte, kredi limitlerinin artması bekleniyor. Peki, faizlerde daha büyük bir düşüş mümkün mü?

Piyasa beklentileri ve faizlerdeki gelecek değişiklikleri

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, Merkez Bankası'nın faiz kararının etkilerinin henüz sınırlı olduğunu ancak yılın ikinci yarısında daha belirgin bir rahatlama yaşanabileceğini belirtti.

Ertemel, "Kredi büyüme oranlarının ve limitlerinin arttırılması, sektörde hareketlilik yaratabilir," dedi. Bankaların faiz oranlarını daha da indirmesiyle taşıt kredisi piyasasının canlanması bekleniyor.

Ucuz taşıt kredisi hangi faiz oranında olacak?

Son yıllarda taşıt kredisi faiz oranları, ekonomik dalgalanmalardan dolayı oldukça yüksek seviyelerde seyretti. 2020-2023 yılları arasında faiz oranları yüzde 1.50 - 2.00 civarındayken, bugün bu oranlar daha yüksek seviyelerde. Ancak uzmanlar, yüzde 2.50 - 3.00 arasındaki faiz oranlarını, mevcut koşullarda 'ucuz taşıt kredisi' olarak değerlendiriyor.

Sektör yetkilileri, faizlerin yılın ilk yarısında küçük oranlarla gerilemesini, ikinci yarıda ise daha ciddi bir düşüş yaşanmasını öngörüyor. Bu düşüşlerin, sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında büyük bir hareketliliğe yol açması bekleniyor.