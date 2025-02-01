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Ekmek bir şehirde daha zamlandı: Fiyat 12 TL’ye yükseldi

Ekmek bir şehirde daha zamlandı: Fiyat 12 TL’ye yükseldi

Merkez Bankası ’nın faiz indirimleri sonrası araç almak isteyenler için en cazip taşıt kredisi seçenekleri araştırılmaya başlandı. İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisi için güncel ödeme planları:

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