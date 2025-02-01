Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrası araç almak isteyenler için en cazip taşıt kredisi seçenekleri araştırılmaya başlandı. İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisi için güncel ödeme planları:

Faiz oranları ve ödeme planları

AKBANK: 

Faiz Oranı: %3,70

Aylık Taksit: 27.904,90 TL

Toplam Ödeme: 336.296 TL

GARANTİ:

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 28.297,10 TL

Toplam Ödeme: 340.815 TL

KUVEYT TÜRK:

Faiz Oranı: %3,45

Aylık Taksit: 27.393,03 TL

Toplam Ödeme: 330.153 TL

VAKIFBANK:

Faiz Oranı: %4,66

Aylık Taksit: 29.914,15 TL

Toplam Ödeme: 360.219 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI:

Faiz Oranı: %3,95

Aylık Taksit: 28.421,52 TL

Toplam Ödeme: 342.308 TL

TÜRKİYE FİNANS:

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 28.297,10 TL

Toplam Ödeme: 340.815 TL

ZİRAAT BANKASI:

Faiz Oranı: %4,79

Aylık Taksit: 30.191,47 TL

Toplam Ödeme: 363.547 TL

VAKIF KATILIM (3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı):

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 27.679,09 TL

Toplam Ödeme: 333.399 TL

HALKBANK:

Faiz Oranı: %5,09

Ekmek bir şehirde daha zamlandı: Fiyat 12 TL’ye yükseldi Ekmek bir şehirde daha zamlandı: Fiyat 12 TL’ye yükseldi

Aylık Taksit: 30.836,12 TL

Toplam Ödeme: 371.283 TL

ŞEKERBANK:

Faiz Oranı: %7,41

Aylık Taksit: 36.033,77 TL

Toplam Ödeme: 433.655 TL

ALTERNATİF BANK:

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 28.090,34 TL

Toplam Ödeme: 338.334 TL

Kaynak: HABER MERKEZİ