Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrası araç almak isteyenler için en cazip taşıt kredisi seçenekleri araştırılmaya başlandı. İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisi için güncel ödeme planları:
Faiz oranları ve ödeme planları
AKBANK:
Faiz Oranı: %3,70
Aylık Taksit: 27.904,90 TL
Toplam Ödeme: 336.296 TL
GARANTİ:
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 28.297,10 TL
Toplam Ödeme: 340.815 TL
KUVEYT TÜRK:
Faiz Oranı: %3,45
Aylık Taksit: 27.393,03 TL
Toplam Ödeme: 330.153 TL
VAKIFBANK:
Faiz Oranı: %4,66
Aylık Taksit: 29.914,15 TL
Toplam Ödeme: 360.219 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI:
Faiz Oranı: %3,95
Aylık Taksit: 28.421,52 TL
Toplam Ödeme: 342.308 TL
TÜRKİYE FİNANS:
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 28.297,10 TL
Toplam Ödeme: 340.815 TL
ZİRAAT BANKASI:
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 30.191,47 TL
Toplam Ödeme: 363.547 TL
VAKIF KATILIM (3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı):
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 27.679,09 TL
Toplam Ödeme: 333.399 TL
HALKBANK:
Faiz Oranı: %5,09
Aylık Taksit: 30.836,12 TL
Toplam Ödeme: 371.283 TL
ŞEKERBANK:
Faiz Oranı: %7,41
Aylık Taksit: 36.033,77 TL
Toplam Ödeme: 433.655 TL
ALTERNATİF BANK:
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 28.090,34 TL
Toplam Ödeme: 338.334 TL