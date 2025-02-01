Türkiye ve Özbekistan arasındaki yükseköğretim iş birliği, tarihi bir adımla taçlandı. Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te resmen kuruldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitenin Türkiye ile Özbekistan arasında iki yıl süren müzakerelerin ardından hayata geçirildiğini belirtti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde düzenlenen "2030’a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu Bölgesel Toplantısı"nda konuşan Özvar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in yayımladığı kararname ile üniversitenin resmiyet kazandığını açıkladı. Özvar, “Türkiye ile Azerbaycan arasında kurulan ortak üniversite modeli, şimdi Özbekistan’a taşındı. Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi’nin eğitim müfredatı, Türkiye’nin yükseköğretim tecrübesi temel alınarak oluşturulacak” diye konuştu.

Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri sunacak

Yeni kurulan üniversitede, Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumları akademik programlar açacak. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Hacettepe Üniversitesi ve Ege Üniversitesi, üniversitenin ilk aşamada destek vereceği akademik kurumlardan bazıları. YÖK Başkanı Özvar, bu modelin diğer Türk devletlerine de genişletilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, Türkmenistan ile de benzer bir girişimin planlandığını söyledi.

Ege Üniversitesi kurucu yönetimde yer aldı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi’nin yönetiminde yer alarak, üniversitenin kuruluş sürecinde aktif rol aldı. Budak, Taşkent’te kurulan bu yeni akademik merkezin Türkiye ve Türk dünyası için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Budak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’ın koordinasyonuyla, bu üniversitenin kurulması büyük bir başarıdır. Ege Üniversitesi olarak bu süreçte yer almaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Ege Üniversitesi, bu yeni üniversite bünyesinde bir bölüm açarak akademik katkı sunacak. Rektör Budak, Türk yükseköğretim sisteminin bölgeye taşınmasıyla bilim ve teknoloji alanında ortak projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Türkiye-Özbekistan akademik iş birliği hız kazanıyor

Son yıllarda Türkiye ve Özbekistan arasındaki akademik iş birlikleri büyük bir ivme kazandı. Ege Üniversitesi, Özbekistan’daki yükseköğretim kurumları ile iş birliklerini artırarak, son yedi yılda 150 akademik protokol anlaşması imzaladı. Bazı önemli adımlar şunlar: Türk-Özbek Teknik Yükseköğretim Kurumları Forumu’nda 60’ın üzerinde akademik iş birliği anlaşması yapıldı. Sağlık Forumu kapsamında Özbekistan’daki üniversitelerle 13 yeni akademik protokol imzalandı. İkinci Özbek-Türk Eğitim Forumu Semerkant’ta düzenlendi ve 39 Özbek üniversitesiyle 20 yeni iş birliği başlatıldı. Özbekistan’daki 10 farklı üniversiteden 40 akademisyen, eğitim almak için Ege Üniversitesi’ne geldi.

2025’te eğitime başlıyor

Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul edecek. Üniversitenin eğitim sistemi, Türkiye’nin yükseköğretim standartlarına uygun olarak yapılandırılacak ve bilimsel çalışmalar için Türk ve Özbek akademisyenleri bir araya getirecek.