Helsinki'nin eteklerinde yer alan Espoo şehri, özellikle yaz aylarında gençlerin tercih ettiği popüler plajlara sahip. Ancak, okul yılının sona ermesiyle plajlar lise öğrencileri tarafından işgal ediliyor ve bu durum çevre sakinlerine rahatsızlık veriyor. Çevredeki vatandaşları rahatsız etmemek adına, Finlandiya polisi gençleri plajlardan uzak tutmak için klasik müzik dinletmeye başladı.

Klasik müzik çözümü

Polis, gençleri sahilden uzak tutmak için akşamdan gece saatlerine kadar hoparlörlerden klasik müzik çalmaya karar verdi. Bu yöntem, gençlerin plajda vakit geçirmesini zorlaştırmayı ve ailelerin temiz kumsallarda rahatça yüzmesini sağlamayı amaçlıyor.

Yöntemin başarısı ve uygulama şekli

Finlandiya’da bu yöntem daha önce de denendi ve olumlu sonuçlar verdi. Gençlerin klasik müziği sevmemesi, onları plajdan uzak tutmaya yardımcı oldu. Espoo’daki polis yetkilileri, klasik müzik yayınlarının gençleri plajlardan uzak tuttuğunu ve ailelerin sabah temiz kumsallarda yüzebildiğini belirtti. Ancak, bu durumu anlamsız bulan şehir sakinleri de mevcut.

Klasik müzik menüsü

Hoparlörlerden çalınan müzikler arasında Johann Strauss’un 'Mavi Tuna’sı, Vivaldi’nin 'Dört Mevsim’i ve Schubert’in 'Ave Maria’sı gibi eserler bulunuyor. Rap ya da pop müzik yerine bu eserlerin seçilmesi, gençlerin ilgisini plajlardan uzak tutma amacını taşıyor.

Türkiye İçin Örnek Olabilir mi?

Bu ilginç yöntem, Türkiye'deki plajlarda yaşanan benzer sorunlar için de bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Türkiye'de de yaz aylarında sahil kesimlerinde yaşanan yoğunluk ve gençlerin yarattığı rahatsızlıklar, klasik müzik gibi yaratıcı çözümlerle hafifletilebilir. Ancak, kültürel farklılıklar ve gençlerin müzik tercihlerine göre yöntemlerin uyarlanması gerekebilir.