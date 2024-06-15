Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte, Türkiye genelinde vatandaşlar tatil bölgelerine yoğun ilgi göstermeye başladı. Özellikle İzmir ve çevresindeki tatil destinasyonlarına olan talep, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda büyük bir trafik yoğunluğuna neden oldu. Tatil süresinin 9 gün olması ve aynı dönemde 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesi, insanların tatil planlarını erken yapmalarına ve yoğunluğun artmasına sebep oldu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince alınacak önlemleri belirledi. Toplam 1579 trafik personeli, motosikletli ve ATV'li polislerle birlikte sahada görev yapacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 Yılı Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda, İzmir'de trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için geniş çaplı tedbirler alındı. İzmir genelinde 290 ekip, 77 motosikletli şahin timi ve 16 ATV'li polis, 188 farklı noktada görev yapacak.

Özellikle 12-23 Haziran tarihleri arasında, hız limitlerinin aşılması, hatalı sollama, emniyet şeridi ihlalleri ve araç kullanım süreleri gibi trafik kurallarının sık sık ihlal edildiği durumlar üzerinde denetimler artırıldı. Bu sayede ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Trafik ekiplerinin aldığı bu tedbirlerle birlikte, vatandaşların güvenli bir bayram tatili geçirmeleri ve dönüş yolculuklarını sorunsuz tamamlamaları sağlanmaya çalışılıyor.