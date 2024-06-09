Okullar kapanıyor, bayram yaklaşıyor ve tatil planları başlıyor. Peki, yüksek enflasyon döneminde otel fiyatları nasıl değişti? Butik ve küçük otellerdeki fiyat durumu nedir? Turizmci Murat Akbal ile yapılan görüşmede, bölge bölge otel fiyatları hakkında detaylı bilgiler aldık.

Kahvaltı 1500 TL’den başlıyor

Ege ve Akdeniz bölgelerindeki küçük otellerde fiyat artışı %55 ile sınırlı kalmış durumda. Ekonomik ve kaliteli tatil arayışında olanlar, küçük otellere yöneliyor. Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi popüler destinasyonlarda çift kişilik oda kahvaltı fiyatları 1500 TL ile 3000 TL arasında değişiyor. Her şey dahil fiyatlar ise 2500 TL ile 5000 TL arasında.

Küçük otellerin faydaları

Butik otellerde özel hizmet ve mahremiyet arayan misafirler için oda kahvaltı veya akşam yemekli fiyatlar 7000 TL ile 10000 TL arasında değişiyor. Küçük otellerin doluluk oranları hızla artıyor. 2024'ün ilk çeyreğinde turist sayısında yaşanan %16,7'lik artışta küçük otellerin önemli bir payı var. Bu bölgelerdeki otellerin cazibesi artıyor ve sezon boyunca yüksek doluluk oranlarının devam etmesi bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak-Mart 2024 döneminde turizm gelirleri %5,4 artarak 8 milyar 784 milyon 800 bin dolar oldu. Bu gelirin %21'i yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Ziyaretçilerin kişisel harcamaları 7 milyar 775 milyon 627 bin dolar, paket tur harcamaları ise 1 milyar 9 milyon 174 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bölgelere göre küçük otel fiyatları

Bodrum:

Oda kahvaltı iki kişi 1500-3000 TL

Her şey dahil double 2500-5000 TL

Çeşme:

Oda kahvaltı iki kişi 1500-3000 TL

Her şey dahil double 2500-5000 TL

Kuşadası:

Oda kahvaltı iki kişi 1500-3000 TL

Her şey dahil double 2500-5000 TL

Antalya:

Oda kahvaltı iki kişi 1500-3000 TL

Her şey dahil double 2500-5000 TL

Marmaris:

Oda kahvaltı iki kişi 1500-3000 TL

Her şey dahil double 2500-5000 TL

Ayvalık:

Oda kahvaltı iki kişi 1500-3000 TL

Her şey dahil double 2500-5000 TL

Fethiye:

Oda kahvaltı iki kişi 1500-3000 TL

Her şey dahil double 2500-5000 TL