Aydın ve Muğla illerindeki turizm beldelerine ulaşım sağlayan Kuşadası, Didim, Bodrum, Milas ve Muğla yolunda trafik yoğunluğu devam ediyor. Özellikle Ortaklar-Söke-Bodrum yolunda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Ege Bölgesi'nin önemli tatil beldelerine sahip Aydın'da karayollarında trafik yoğunluğu sürüyor. Tatilciler, Türkiye'nin çeşitli illerinden Didim ve Kuşadası'na, Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerine doğru yola çıkmış durumda. Aydın-Söke ve Söke-Didim karayollarında özellikle Novada kavşağı ile Güllubahçe kavşağında yoğunluk yaşanıyor.

Turizm açısından yaşanan yoğunluğun memnuniyet verici olduğu belirtilirken, turizmciler tesislerinde yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştıklarını ifade ediyor.