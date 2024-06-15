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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluğun olduğu noktalarda önlem aldı.

Bu ilçelerin geçiş noktası olan Söke'deki Novada Kavşağı'nda trafik yoğunluk sebebiyle yavaş ilerledi.

Bayram tatilini Muğla'nın Bodrum ve Marmaris, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde geçirmek isteyenlerin Söke-Aydın kara yolundan geçişleri de sürdü.

İzmir'de, kent merkezini Çeşme, Urla, Seferihisar, Didim, Kuşadası gibi tatil merkezlerine bağlayan çevre yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

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