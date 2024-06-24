Geçtiğimiz Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşle birlikte değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,6 altında 2 bin 451 liradan tamamladı. Bugün ise saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 2 bin 453 lira seviyesinde bulunuyor.

Güncel altın fiyatları:

Gram Altın Alış: 2.453,35 TL Satış: 2.453,67 TL

22 Ayar Bilezik Alış: 2.262,55 TL Satış: 2.280,92 TL

Altın (ONS) Alış: 2.327,13 $ Satış: 2.327,45 $

Cumhuriyet Altını Alış: 16.020 TL Satış: 16.280 TL

Yarım Altın Alış: 8.072 TL Satış: 8.164 TL

Çeyrek Altın Alış: 4.024 TL Satış: 4.086 TL

Reşat Altını Alış: 16.052,47 TL Satış: 16.312,95 TL



Fed ve TCMB kararları takip ediliyor

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl iki kez faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin arttığını, ancak Fed yetkililerinin temkinli açıklamalarının sürdüğünü belirtiyor. Bu hafta ABD’de açıklanacak büyüme verileri ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, piyasaların odağında olacak ve altın fiyatlarında oynaklığa yol açabilecek.

Para piyasalarında, Fed’in Eylül ayında faiz indirme ihtimali yüzde 72, Kasım ayında ise yüzde 91 olarak fiyatlanıyor. Aralık ayında ikinci bir faiz indirimi ihtimali ise yüzde 84 seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde ise gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 27 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB’nin politika faizini yüzde 50’de sabit bırakmasını bekliyor.