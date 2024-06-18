Bayram tatilinde yola çıkacak sürücüler için önemli uyarı: Kırıkkale'de, 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) aktif hale getirildi. Trafik ihlallerine karşı sıkı denetimler başladı.

Bayram tatilinde yola çıkacak olan sürücüler için kritik bir uyarı yapıldı. Türkiye'nin "kilit kavşak" olarak adlandırılan noktalarından biri olan Kırıkkale'de, araç trafiğinin güvenliğini artırmak amacıyla Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) devreye girdi. Bu sistemler, 17 Haziran itibarıyla Kırıkkale'de faaliyete geçirildi ve özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolları bağlantı noktalarında aktif hale getirildi.

EDS'ler hangi ihlalleri tespit ediyor?

Yahşihan ilçesindeki EDS'ler, D200 kara yolunun belirli noktalarında hem gidiş hem de geliş yönlerinde devreye alındı. Bu kapsamda sistemler, kırmızı ışık ihlali, ortalama hız aşımı, emniyet şeridi ihlali, ters yön ve dönüş yasağı gibi trafik ihlallerini tespit eden kameralarla donatıldı. Bu denetimlerle, sürücülerin trafik kurallarına uyumu artırılarak can ve mal güvenliği sağlanması hedefleniyor.

Cezalar anında uygulanıyor

EDS'ler tarafından tespit edilen ihlaller, araç plakalarına yönelik Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenerek cezai işlemler uygulanıyor. Bu uygulama, sürücülerin trafik kurallarına daha dikkatli bir şekilde uymalarını sağlamayı amaçlıyor.

Sürücüler dikkatli olmalı

Bayram tatilinde yoğun trafik göz önüne alındığında, sürücülerin kurallara uyması ve trafik akışının düzenli hale getirilmesi büyük önem taşıyor. EDS'lerin aktif olarak kullanılması, trafik güvenliğini artırmak ve kazaları en aza indirmek için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.