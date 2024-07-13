İşte tatil sonrası depresyonunu atlatmanıza yardımcı olacak öneriler;
1. Evinizi temizleyin
Bir seyahatten eve döndüğünüzde durgun hissedebilirsiniz. Evinizi temizlemek, enerji akışını yeniden devreye sokmanın harika bir yoludur.
2. Uyku düzeninize dikkat edin
Tatil sırasında uyku düzeniniz bozulmuş olabilir. Erken yatıp erken kalkarak, vücudunuzu yeniden düzene sokabilirsiniz.
3. Sağlıklı beslenin
Tatilde sağlıksız yiyecekler tüketmiş olabilirsiniz. Bol su içip, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, enerjinizi geri kazanmanıza yardımcı olur.
4. Spor yapın
Egzersiz yapmak, endorfin salgılayarak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Hafif yürüyüşler veya yoga ile başlayabilirsiniz.
5. Sosyalleşin
Arkadaşlarınızla ve ailenizle vakit geçirmek, moralinizi yükseltebilir. Sevdiklerinizle keyifli aktiviteler planlayarak tatil sonrası depresif moddan kurtulabilirsiniz.