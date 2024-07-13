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Arkadaşlarınızla ve ailenizle vakit geçirmek, moralinizi yükseltebilir. Sevdiklerinizle keyifli aktiviteler planlayarak tatil sonrası depresif moddan kurtulabilirsiniz.

Egzersiz yapmak, endorfin salgılayarak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Hafif yürüyüşler veya yoga ile başlayabilirsiniz.

Tatilde sağlıksız yiyecekler tüketmiş olabilirsiniz. Bol su içip, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, enerjinizi geri kazanmanıza yardımcı olur.

Bir seyahatten eve döndüğünüzde durgun hissedebilirsiniz. Evinizi temizlemek, enerji akışını yeniden devreye sokmanın harika bir yoludur.

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