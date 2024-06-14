Muğla'nın Datça ilçesinde Bodrum'dan tatil için gelen Necati Büyükkaya, sabah saatlerinde denize balık tutmak için girdiği sırada beklenmedik bir şekilde yaşamını yitirdi.

Necati Büyükkaya, İskele Mahallesi'ndeki bir otelin arkasında bulunan ağaçların altında arkadaşlarıyla sabahlamıştı. Sabah erken saatlerde denize balık tutmak için giren Büyükkaya, arkadaşları tarafından sendelemesi sonucu suya düştü.

Arkadaşları tarafından denizde hareketsiz bir şekilde bulunan Büyükkaya'nın cansız bedeni kısa süre içinde karaya çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve jandarma, Büyükkaya'nın ölümüyle ilgili inceleme başlattı.