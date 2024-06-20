Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan 24 yaşındaki İsmail Faruk Cesur, Kurban Bayramı'nın son gününde boğularak hayatını kaybetti.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Bekcekız Plajı'nda meydana gelen olayda, Konya'dan tatile gelen İsmail Faruk Cesur (24), yüzmek için denize girdi. Bir süre sonra denizde hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Acil müdahale sonuç vermedi

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin denizden çıkarılan Cesur üzerinde yaptığı incelemelerde, genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Cesur'un cenazesi, gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.