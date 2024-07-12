Denizli’nin Sarayköy ilçesi Turan Mahallesi'nde yaşanan trajik kaza, tatil keyfini hüzne çevirdi. Yaz tatilini geçirmek üzere ailesiyle birlikte Aydın’dan Sarayköy’e gelen 6 yaşındaki İsmail Emir Gökkaya, camiden bisikletiyle evine dönerken özel bir şirkete ait hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza anı ve ilk müdahale

Kaza, Turan Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Emir Gökkaya, kurs dönüşü camiden bisikletiyle evine giderken, hafriyat kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Hastanede hayata tutunamadı

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İsmail, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk, hastanede hayatını kaybetti. İsmail Emir Gökkaya’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.