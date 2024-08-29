Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde havuz kenarında güneşlenirken rüzgarın etkisiyle düşen baca kapağının başına çarpması sonucu ağır yaralanan Hanım Kaya Orakcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Talihsiz olayın detayları

24 Ağustos'ta Konaklı Mahallesi’nde bulunan bir otelin havuz başında güneşlenmekte olan 37 yaşındaki hemşire Hanım Kaya Orakcı’nın başına, otelin 40 santim çapındaki baca kapağı düştü. Rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak Orakcı’nın kafasına isabet eden baca kapağı, ağır yaralanmasına neden oldu. Hastaneye kaldırılan Orakcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze Hakkari’ye uğurlandı

İki çocuk annesi olan Hanım Kaya Orakcı’nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan otopsi işlemlerinin ardından alınarak memleketi Hakkari’ye gönderildi. Cenazeyi teslim alan yakınları ve kardeşi, büyük bir üzüntü içinde toprağa verilmek üzere cenazeyi havayolu ile önce Van’a, ardından Hakkari’ye götürdü.

Otel ve aile arasındaki hukuki süreç başladı

Olay sonrası otelin sorumluluğuna dair hukuki süreç başlatıldı. Baca kapağının rüzgar nedeniyle yerinden çıkıp Orakcı’nın ölümüne neden olmasından dolayı ailenin otelden davacı olacağı belirtildi. Ayrıca, otel müdürü M. D. olayla ilgili ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ailenin avukatları, konuyu adli makamlara taşıyarak gerekli işlemleri başlattı.