Gayrimenkuller gerçek değerleri üzerinden alınıp satılacak. Tatil öncesi vergi mevzuatındaki güncellemeler yasalaştırılacak. Tüm firmalar belirli bir oranda kurumlar vergisi ödeyecek.

Yeni Vergi Paketi Yolda

Hükümet, bütçe açığını azaltma hedefiyle vergi mevzuatında önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Tasarruf tedbirleri ile desteklenen yeni vergi paketi, vergi muafiyet ve indirimlerini gözden geçiriyor. Kurumlar vergisinden gelir vergisine, KDV’den tapu harçlarına kadar birçok başlıkta yürürlükte olan istisna ve muafiyetlerin kaldırılması planlanıyor.

Vergi İstisnaları Gözden Geçiriliyor

Vergiden muaf olan faaliyetlerin sürekli genişlemesi, devletin önemli gelir kayıplarına yol açtı. Örneğin, kurumlar vergisinden istisna tutulan yaklaşık 30 kazanç alanı bulunuyor. KDV Kanunu'nda ise bazı mal ve hizmetlerin teslimi, bazı taşımacılık faaliyetleri, kültür ve eğitim amaçlı faaliyetler ile konut alım-satımında birçok istisna, muafiyet veya indirim yer alıyor. Vergi uzmanlarına göre, bu muafiyet ve indirimler nedeniyle devlet 2 trilyon liralık gelirden vazgeçiyor.

Asgari Kurumlar Vergisi Uygulaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in gündeme getirdiği çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması uygulaması da yeni vergi paketinde yer alacak. Teşvik, istisna veya muafiyet kapsamına girse bile firmaların ödeyeceği kurumlar vergisinin yüzde 15’in altına düşmemesi sağlanacak. Benzer bir uygulama yurt içindeki firmalar için de geçerli olacak.

Gayrimenkullerin Gerçek Değer Üzerinden Vergilendirilmesi

Yeni vergi paketinde, gayrimenkullerin gerçek değerleri üzerinden alınıp satılması zorunlu hale getirilecek. Bu düzenleme ile tapu harçlarından elde edilen gelirlerin artırılması hedefleniyor. Vergi muafiyetleri ve indirimlerin daraltılması ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele de amaçlanıyor.

Meclis'e Sunulacak Yeni Düzenlemeler

AK Parti kaynakları, Maliye Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaların kısa süre içinde Meclis gündemine geleceğini belirtti. Tatil öncesinde ekonomi alanında hazırlanacak bir torba teklifle vergi mevzuatındaki güncellemelerin yasalaştırılması planlanıyor.

Eylül Ayında Orta Vadeli Plan Güncellenecek

Uygulamaya giren tasarruf tedbirleri ve yeni vergi paketinin yanı sıra, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve ihale mevzuatında yapılacak değişikliklerin yansımaları eylülden itibaren görülecek. Bu kapsamda ortaya çıkacak yeni rakamlarla Orta Vadeli Plan eylül ayı içinde güncellenecek.