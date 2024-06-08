Tatil planları yaparken, araç ve villa kiralama süreçleri önemli bir yer tutar. Ancak, bu hizmetleri seçerken dikkatli olmak ve doğru tercihleri yapmak önemlidir. İşte tatilde araç ve villa kiralarken nelere dikkat etmeniz gerektiği:

Araç kiralarken

Güvenilir bir şirket seçin: Araç kiralama şirketinin güvenilirliği ve müşteri memnuniyeti önemlidir. Kullanıcı yorumlarını ve şirketin itibarını araştırın.

Sigorta detaylarını inceleyin: Araç kiralama sigortası kapsamını detaylıca inceleyin ve hangi durumlarda geçerli olduğunu öğrenin. Tam kapsamlı bir sigorta seçmek önemlidir.

Araç durumunu kontrol edin: Aracı teslim almadan önce detaylı bir inceleme yapın. Herhangi bir hasar veya çizik varsa, bunları kiralama sözleşmesine not ettirin ve fotoğraflarını çekin.

Fiyat karşılaştırması yapın: Farklı araç kiralama şirketlerinden fiyat teklifi alın ve karşılaştırın. Ancak, en ucuz seçeneği seçmek yerine, hizmet kalitesini de göz önünde bulundurun.

Araç kiralama siteleri

Bireyler, AVIS’den ihtiyaçları doğrultusunda ister günlük ister aylık araç kiralayabilmektedir. Avis Filo müşterileri, 12 aydan daha uzun dönem için de araç kiralama hizmeti alabilir. Avis Caravan filosunda motokaravan ve offroad yer almaktadır. Bu karavanlar çok fazla tercih edilmektedir. Ayrıca özel günlerde araç kullanmak istemediğinizde veya yollarını bilmediğiniz bir şehre iş toplantısına gittiğinizde şoförlü araç kiralama ve transfer hizmetleride mevcut.

Araçlar, günlük olarak en az 24 saat, aylık olarak ise 23 gün üzerinden kiralanabilmektedir. Çocuk koltuğu ve yükseltici, navigasyon, adrese teslim ve iade (Kiralama yapılacak şubeden bilgi alınmalıdır.), genç sürücü hizmeti, ek sürücü hizmeti . Axess kredi kartlarına yüzde 35 indirim seçeneği bulunuyor. “Şimdi Öde” seçeneğiyle kiralama bedelini online ödeyenler ise anında %30 indirim kazanıyor. Turkcell bireysel hat sahipleri de %40 indirim avantajıyla Garenta’dan dilediği aracı kiralayabiliyor.

Geniş araç filosu ile hizmet veren Budget ile kurumsal ve bireysel kiralama olmak üzere, ihtiyacına göre kiralama gerçekleştirebilme imkanı sunuyor. Ayrıca Budget, araç kiralama işlemleri için ödemelerini online işlemlerden yapan müşterilerine yüzde 30 indirim fırsatı sunuyor. "Budget'la İzmir'de gezilecek yer çok, tek yön ücreti yok" kampanyası ile İzmir’deki ofisler arasında tek yön ücreti uygulanıyor. "Antalya Emniyet Müdürlüğü çalışanlarına fırsatlar Budget'ta" kampanyası ile Antalya EGM’ye bağlı personellere Budget’taki araç kiralamalarında ön ödemesiz %30 indirim uygulanıyor.

Villa kiralarken

Güvenilir Bir Platform Seçin: Villa kiralama platformunu dikkatlice seçin. Güvenilir ve tanınmış bir platformdan rezervasyon yapmak önemlidir.

Villa Özelliklerini İnceleyin: Kiralayacağınız villanın özelliklerini detaylıca inceleyin. Oda sayısı, yatak kapasitesi, havuzun durumu gibi faktörler önemlidir.

Lokasyonunu Kontrol Edin: Villanın konumu tatil deneyiminizi etkiler. Plajlara, restoranlara veya alışveriş merkezlerine yakınlığını göz önünde bulundurun.

Fiyat ve Sözleşme Detayları: Fiyatı ve kiralama sözleşmesinin detaylarını dikkatlice inceleyin. İptal koşulları, depozito durumu ve ödeme planı gibi konuları önceden öğrenin.

Tatilde araç, otel ve villa kiralama süreçlerinde dikkatli olmak, keyifli bir tatil geçirmenizi sağlar. Planlarınızı önceden yaparak, tatilinizin tadını çıkarabilirsiniz!

Villa kiralama siteleri

Villasepeti

Villa Sepeti, kısa süreli özel havuzlu yazlık konaklama fırsatları sunuyor. Günlük, haftalık ve aylık konaklama seçenekleri mevcut. TÜRSAB A sınıfı seyahat acentesi olan firma ekibi, sahil kıyısı yörelerinden özenle seçilen villaları gezerek inceliyor. Siteden muhafazakar ve kişiye özel seçeneklere ulaşabilirsiniz. Fethiye ve Bodrum'da günlük konaklama imkanı da mevcut.

Villa Reyonu

Villa Reyonu, tatilinizi özel kılan birçok seçenek sunuyor. Havuzlu villalarda sonsuzluk havuzları, kapalı havuzlar, ısıtmalı havuzlar gibi farklı alternatifler mevcut. Çocuklu aileler içinse güvenli bir tatil sunan çocuk havuzlu villa seçenekleri bulunuyor.

Villa Reyonu, tatili özel kılan birçok seçenek sunuyor: havuzlu, muhafazakar, deniz manzaralı, balayı, jakuzili villa...

Villa Vagonu

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