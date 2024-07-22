Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, tatil satın alımlarında karşılaşılabilecek dolandırıcılık riskleri hakkında önemli uyarılarda bulundu. Bağlıkaya, tatil rezervasyonu yaparken web sayfasının adres çubuğunun dikkatlice kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ödemelerin yalnızca kurumsal IBAN'lara yapılması gerektiğini belirtti.

Dolandırıcılık vakalarının artışı

Bağlıkaya, dolandırıcılık vakalarının çeşitli dönemlerde ve farklı alanlarda yoğunlaştığını ifade etti. Özellikle salgın sürecinde villa kiralamalarında yaşanan dolandırıcılık vakalarının ardından, son zamanlarda bungalov turizminde de bu tür olayların arttığını söyledi. 2023 yılında dolandırıcılık vakalarıyla ilgili 12 bin 691 ihbarın işlendiğini belirten Bağlıkaya, TÜRSAB olarak bu tür dolandırıcılıkları önlemek için özel bir dijital denetim ekibi kurduklarını açıkladı.

Dijital doğrulama sistemi ile güvende kalın

TÜRSAB, internet üzerinden tatil satın alan vatandaşlara yönelik "TÜRSAB Dijital Doğrulama Sistemi"ni kullanıma sundu. Bu sistem sayesinde, tatil satın alınan şirketin TÜRSAB üyesi seyahat acentesi olup olmadığını kontrol etmek mümkün. Bağlıkaya, gerçek seyahat acentelerinin web sayfalarında bu sistemin logosunun bulunduğunu ifade etti.

Sosyal medya ve arama motorları ile işbirliği

Bağlıkaya, sahte web siteleri ve sosyal medya hesaplarına karşı Google ve META ile yakın temas içinde olduklarını, dolandırıcılık amaçlı web sitelerinin arama motorlarında üst sıralarda listelenmesinin engellendiğini bildirdi. Ayrıca, META ile yapılan görüşmelerde dolandırıcılık amaçlı sosyal medya hesaplarının askıya alınması konusunda önemli ilerlemeler kaydedildi.

Mağdurlara yönelik destek ve bilgilendirme

TÜRSAB, dolandırıcılığa maruz kalan vatandaşlara hukuki destek sunarak şikayet dilekçeleri ve başvuru şekilleri konusunda bilgilendirme yapıyor. Ayrıca, sosyal medya ve diğer dijital platformlarda bu tür olayları bildirmeleri için vatandaşları yönlendiriyor. Bağlıkaya, dolandırıcıların genellikle sabit telefon numarası kullanmadığını, bunun yerine WhatsApp hatları üzerinden iletişim kurduğunu belirtti.