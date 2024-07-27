Denizde ve havuzda güvenli atlayışın önemi

Özel Denizli Tekden Hastanesi'nin Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, tatil sezonunun başlamasıyla birlikte denize ve havuza giren vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özçelik, balıklama ve çivileme gibi atlayışların ciddi riskler taşıdığını belirtti.

Derinlik ve zeminin önemi

Op. Dr. Özçelik, denize dalmadan önce suyun derinliğinin ve zemininde taş veya kaya olup olmadığının bilinmesinin kritik olduğunu vurguladı. Zemini ve derinliği bilmeden yapılan atlayışlarda kafanın veya vücudun zemine ya da kayaya çarpması, beyin kanaması, omurga kırılması, boyun kırılması, kafatası kırılması gibi ciddi kazalara yol açabilir. Bu tür kazalar felç ve hatta ölümle sonuçlanabilir.

Havuzda atlayış güvenliği

Havuzda yapılacak atlayışlar için ise havuzun derinliğinin en az 1 metre 60 santimetre olması gerektiğine dikkat çeken Özçelik, aksi halde atlayışın hızının kafanın zemine çarpmasıyla kötü sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Güvenli bir tatil için bu kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdi.