Dünya ülkelerinin gelirlerini incelediğimizde çeşitli tablolarla karşılaşıyoruz. Tarım, sanayi, deniz ticareti, petrol, turizm, kayak merkezleri vb gibi…

Ülkemizin ciddi gelir kaynaklarından birinin turizm olduğunu biliyoruz.

Bu sektörde rahatlıkla yol almamızın en önemli nedeni, turistlerin beklentilerinin çoğunu ülkemizde bulabilmeleri. Mesela, deniz, kum, güneş, iklim koşulları, ucuzluk, vize kolaylığı ve Avrupa’ya yakınlık gibi.

Özellikle de nitelikli turist sayısını arttırabilirsek gelir hanemize önemli rakamlar yazdırabiliriz.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması iç turizmimiz açısından da çok önemli. Bu karar turizm sektörü için adeta piyango gibi oldu.

Turizmciler sezonun erken başlaması ve tatilin uzamasından memnun oldular. Konuyla ilgili pek çok haber ve yorum çeşitli basın kuruluşlarında yer aldı.

POYD Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin’de yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla yüzde 90'ın üstünde doluluk yaşanacağını belirtti. Bodrumun sunduğu konaklama alternatifleriyle iç pazardan talep gördüğünü dile getiren Girgin, “Bodrum yarımadasında 840 tesis 89606 yatak bulunuyor. Bu rakam Milas'a bağlı bölge de eklendiğinde 931 tesis 96466 yatak yapıyor. Bodrum'daki otel segmentleri, farklı gelir gruplarına göre konaklama imkanı sunuyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması sektör için olumlu bir gelişme oldu. Bayramda doluluk yüzde 90'ların üstünde seyredecek. Bu ülke ekonomisine de hareket getirecektir” diye konuştu. Girgin, şöyle devam etti: “Sezonun kısa olması ve ekonomik şartlar fiyatları tetikliyor. Bodrum'da gerçek anlamda sürdürülebilir turizm olması için ‘sezonu ilk etapta 8, ikinci etapta 10 aya nasıl çıkarabiliriz’in planlaması yapılmalı. Sezonun uzatılması için STK'lar, yerel yönetimler, yatırımcılar ve Bakanlık bir arada hareket etmeli. Bodrum'da çok ciddi yatırımlar var. Fakat sezonun hala kısa olması bir şeylerin yanlış yapıldığını gösteriyor.”

Evet, 9 günlük bayram tatili ve sonrası başlayacak yaz sezonu turizm açısından yeni bir imtihan.

İç veya dış turizmde müşteri memnuniyetinin çok önemli olduğu unutulmamalı.

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen genel kurulda 5.kez ETİK başkanlığına seçilen Mehmet İşler’de benzer ifadelerde bulunarak bundan sonraki hedeflerinin İzmir’de çapa atmış olan 2 milyon turist sayasını 5 milyona çıkartmak olduğuna dikkat çekmişti. Yani, turizmcilerin söylemleri de beklentileri de aynı. Onlara kulak verip, harekete de geçersek çok önemli bir kaynağı şelaleye dönüştürebiliriz.

Bugünkü imkanlarımıza ve gelirlerimize göz attığımızda turizmin önemi çok net ortada. Sadece turizm ile ayakta duran ülkeler bizim için hedef olmalı.

Un var, şeker var, yağ var helva yapmamamız için hiçbir neden yok…