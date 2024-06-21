Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Bodrum'da tatilcilerin dönüş yolculukları hız kazandı.

Bodrum'daki tatil yoğunluğu

Önemli turizm destinasyonlarından Bodrum’da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında kente yaklaşık 250 bin araç giriş yaptı. Normalde yaklaşık 200 bin olan kentin nüfusu, 1 milyona çıktı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 95 seviyelerinde seyrederken, plajlar tatilci akınına uğradı.

Dönüş süreci

Bayram tatilinin 7’nci gününde tatilciler, son 2 günde yaşanabilecek trafik yoğunluğuna takılmamak için ilçeden ayrılmaya devam ediyor. Kent çıkışında yoğun araç kuyrukları oluşurken, Gümbet-Yokuşbaşı istikametinde de trafikte yoğunluk yaşandı.

Son 24 saat içerisinde kentten 30 bin aracın ayrıldığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri trafiği akıcı hale getirmek için kavşaklarda çalışma yürüttü. Tatilcilerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde ilçeden ayrılmaları için gerekli önlemler alındı.