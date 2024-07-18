Biletbayisi.com verilerine göre, 15 Temmuz tatil döneminde yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde önemli bir artış yaşandı. Uçak, otobüs bileti ve araç kiralama satışları zirveye ulaştı. İşte detaylar...

Antalya, Bodrum, Çeşme ve Kapadokya

Türkiye'nin tatilciler tarafından en çok tercih edilen destinasyonları arasında Antalya, Bodrum, Çeşme ve Kapadokya yer aldı. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki sahil kasabaları büyük ilgi gördü. Bu bölgelerdeki otellerin doluluk oranları yüzde 100'e yakın seviyelere ulaştı.

Yurt dışı destinasyonlar

Yurt dışında ise İtalya, Yunanistan, İspanya ve Fransa en popüler destinasyonlar arasında yer aldı. Ayrıca, Dubai ve Maldivler gibi tatil noktaları da büyük ilgi gördü.

En ucuz ve en pahalı uçak biletleri

En ucuz uçak bileti, 649 liraya İstanbul - Ankara hattında satıldı. En pahalı uçak bileti ise İstanbul - New York hattında 159 bin 800 liraya satıldı. Bu biletler, genellikle iş seyahatleri ve lüks tatil planları yapan kullanıcılar tarafından tercih edildi. Bu dönemdeki yüksek talep, bilet fiyatlarının artmasına neden oldu ve üst sınıf biletlerde doluluk oranları yüzde 90'ı aştı.

Otobüslerle Antalya ve Ege'ye

Verilere göre, 15 Temmuz tatil dönemi boyunca otobüs bileti satışlarında da büyük bir artış gözlemlendi. Özellikle Antalya ve Ege bölgesine yapılan otobüs seferleri büyük ilgi gördü. Antalya'ya yapılan seferler, bölgenin turistik cazibesi ve plajları nedeniyle tatilcilerin gözdesi oldu. Aynı şekilde Ege Bölgesi'ndeki İzmir, Kuşadası ve Bodrum gibi tatil beldeleri de otobüsle seyahat edenlerin tercih ettiği yerler arasında yer aldı.

Tatilciler nereleri tercih etti?

Bu yılın tatil döneminde tatilciler, doğal güzellikleri ve tarihi dokularıyla öne çıkan destinasyonları tercih etti. Hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatlerde, tatilcilerin konforlu ve keyifli bir tatil geçirmek için yaptığı tercihler dikkat çekti.