Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu'nun dikkat çeken uyarısı, tatilciler için önemli bir sağlık rehberi niteliğinde. Özellikle sıcak yaz günlerinde havuz ve deniz keyfi yaparken sağlık risklerini minimize etmek adına alınması gereken önlemleri vurguluyor.

Şerefhanoğlu, havuz ve denizlerdeki mikrobiyolojik tehditlere karşı bilinçli olunması gerektiğini belirtiyor. Havuz ve deniz suyundaki bakteri, virüs ve parazitlerin enfeksiyonlara neden olabileceğini vurgulayarak, özellikle havuzların düzenli temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Havuz kapasitesinin önemine de dikkat çeken Şerefhanoğlu, çocukların girdiği havuzların riskli olabileceğini, dolayısıyla hijyenik standartlara uygun olan havuzlara öncelik verilmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca, havuzlardan çıktıktan sonra duş almanın ve kuru kalmanın önemini vurguluyor.

Denizlerin havuzlara kıyasla daha az riskli olduğunu belirten uzman, ancak deniz suyunun da mikrobiyolojik açıdan incelenmesi gerektiğini hatırlatıyor. Mavi bayrak taşıyan sahillerin güvenli olduğunu vurgulayarak, denize girilecek bölgenin kanalizasyon ve fabrika atıklarından arındırılmış olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

Uzmanın önerileri, tatilcilere sağlıklı ve güvenli bir tatil geçirme konusunda önemli bir rehber niteliğinde. Havuz ve deniz keyfi yaparken sağlık risklerini minimize etmek için alınacak önlemlerin önemine dikkat çekiyor.