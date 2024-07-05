Yeni bir partnerle çıkılan ilk romantik tatil, bireylerin yaklaşık yüzde 60'ı tarafından gerçekten uyumlu olup olmadıklarını keşfedebilecekleri bir "ya batmak ya çıkmak" testi diye görülüyor. Araştırmaya göre, birçok çift için bütün gün ve geceyi birlikte geçirmek, beklenmedik bir "soğuma" hissine yol açabilir ve partnerler arasında gerçek duyguların sorgulanmasına neden olabilir. Tui Blue tarafından yapılan araştırmaya göre, tatile çıkan yeni çiftlerin en büyük endişeleri arasında uyurken horlama (yüzde 29), yanında gaz çıkarma (yüzde 29) ve aynı banyoyu paylaşma (yüzde 26) gibi durumlar bulunuyor.

‘Zorlayıcı bir deneyim’

İlişki uzmanı Paul Brunson, sevdikleriyle tatil yaparken yaşanan stresin gerçek bir sorun teşkil edebileceğini vurguluyor. Televizyon programlarında da yer alan Brunson, "Yeni çiftler için birlikte tatil yapmak heyecan verici olabilir ancak aynı zamanda zorlayıcı bir deneyim de olabilir" diyor. Birlikte çok fazla zaman geçirmenin, partnerlerin birbirlerinin alışılmadık veya sinir bozucu alışkanlıklarını keşfetmelerine veya hatta aralarındaki duygusal bağın zayıflamasına neden olabileceği düşüncesi, çiftler arasında yaygın bir endişe kaynağı. Araştırmaya göre, genç çiftler daha hızlı bir şekilde ilişkilerini test etme eğiliminde. 18-35 yaş arası katılımcıların yüzde 20'si, ilişkilerinin başlamasından sadece iki hafta sonra tatil planları yapmaya başlıyor. Brunson'a göre, tatilden döndükten sonra ilişkinin devam edip etmeyeceğine dair endişeleri en aza indirmek için yapılacaklar var. Bunlardan biri, tatil programını her iki partnerin de keyif alacağı aktiviteleri içerecek şekilde planlamak ve çatışmaları en aza indirmek.