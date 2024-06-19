Son 24 saatte meydana gelen 693 trafik kazası ile birlikte bayram tatilinin 4 gününde yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükselirken, 5 bin 345 kişi de yaralandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

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Ülke genelinde dün 693 trafik kazası olduğu, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve bin 302 kişinin yaralandığı bilgisini veren Bakan Yerlikaya, "Buna göre bayram tatilinin ilk 4 gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi, 5 bin 345 kişi de yaralandı. "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, aşırı hız yapılmaması ve trafik kurallarına uyulması konusunda trafiktekileri uyardı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1803303834598740232

Kaynak: igf