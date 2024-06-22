İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 7 gününde yaşanan trafik kazalarının üzücü sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, tatilin başlangıcından itibaren meydana gelen kazalarda 62 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 690 kişi ise yaralandı.

7. günde durum daha da kötüleşti

21 Haziran 2024 Cuma günü, yani tatilin 7. gününde, 597 trafik kazası rapor edildi. Bu kazalar sonucunda 13 kişi yaşamını yitirirken, bin 7 kişi de yaralandı. Aynı gün içinde trafik ekipleri tarafından 406 bin 165 araç denetlendi; hız ve radar kontrollerinde 21 bin 129 araca işlem yapılırken, diğer trafik ihlallerinden dolayı 39 bin 21 araca ceza kesildi.

Bakan Yerlikaya'dan uyarı mesajı

Bakan Yerlikaya, bayram süresince trafik polislerinin ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerinin 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti. "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda ve otobüslerde emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun" ifadeleriyle dikkat çekti.