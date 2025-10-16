Türkiye’nin önde gelen çevrim içi tatil ve turizm platformlarından Tatilsepeti.com’un satışı için düğmeye basıldı. Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL), Tatilsepeti markasının sahibi DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin devralınması amacıyla mevcut ortaklarla resmi görüşmelere başladığını açıkladı. Satın alma süreci kapsamında Rekabet Kurumu’na yapılacak başvurunun kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

Tera Yatırım Teknoloji Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı özel durum açıklamasında, söz konusu hamlenin şirketin büyüme ve yatırım portföyünü çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı:

“Turizm ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının devralınmasına yönelik olarak mevcut pay sahipleriyle görüşmelere ve proje sözleşmelerinin müzakerelerine başlanmıştır.” denildi.

Henüz bağlayıcı bir anlaşma imzalanmadığını belirten TEHOL, müzakerelerin ve izin süreçlerinin ardından gelişmelerin yatırımcılar ve kamuoyu ile eş zamanlı paylaşılacağını da duyurdu.

Satın alma sürecinin önemli aşamalarından biri olan Rekabet Kurumu başvurusunun kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Sürecin onaylanmasının ardından Tatilsepeti.com markası, TEHOL’un hızla büyüyen dijital ve turizm yatırımları portföyüne eklenecek.

DLT Turizm ve Ticaret A.Ş., Türkiye’nin en bilinen çevrim içi seyahat platformlarından Tatilsepeti.com’un sahibi konumunda bulunuyor. Şirket, otel rezervasyonundan tur satışlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Tera Yatırım’ın bu adımı, dijital turizm teknolojilerinde stratejik bir genişlemenin de habercisi olarak değerlendiriliyor.

Sektör temsilcileri, bu satın almanın turizm ve teknoloji alanında yeni bir sinerji yaratabileceğini, özellikle dijital pazarlama ve rezervasyon altyapılarında önemli yeniliklerin gündeme gelebileceğini belirtiyor.