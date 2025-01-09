Keçiören’deki Antares Alışveriş Merkezi’nde, Burak Taştan isimli bir vatandaş, Kavanoss Cafe’de yediği tatlının içinden çıkan cam parçalarıyla şoke oldu. Olayın ardından hastaneye giden Taştan, endoskopik tetkiklerde midesinde üç cam parçası olduğunu öğrendi. Taştan, tatlıyı yerken sol dişine takılan cam parçasını fındık sanarak ısırdığını, ardından patlama sesiyle dudağından kan geldiğini söyledi.

“Tatlıyı yumuşak seçtim ama bu korku verici bir durum”

Burak Taştan, tatlının oldukça sert olmadığını ve bunun üzerine yumuşak bir tatlı tercih ettiğini belirtti. "Son kaşığa geldiğimizde bir şey takıldı. Merakımdan fındık gibi bir şey zannedip ısırdım. Isırınca patlama yaptı ve dudağımda kanamaya yol açtı," diyen Taştan, o anki paniği ve kafedeki garsonların tepkisini de anlattı. Olayın ardından hastaneye giderek tedavi sürecine başladığını ifade etti.

Psikolojik travma ve fiziksel zararlar

Taştan, midesindeki camların bir hafta boyunca vücudunda kaldığını ve bu süreçte kilo kaybı yaşadığını söyledi. "Bir hafta boyunca yemek yiyemedim, içecek içemedim. Bu süre zarfında altı buçuk kilo kaybettim," diyen Taştan, cam parçalarının diğer sağlık sorunlarına da yol açtığını belirtti. Bu korkutucu deneyim sonrasında psikolojik destek alarak tedavi sürecine devam ettiğini vurguladı.

“Artık camdan korkuyorum, plastik kaplarla yiyorum”

Taştan, yaşadığı korkuyu şu şekilde dile getirdi: "Cama o kadar korkum oldu ki, şu anda plastik kaplarla yemek yiyorum, karton bardakla çay içiyorum." Bu olayın sosyal çevresi tarafından dalga konusu yapıldığını belirten Taştan, psikolojik olarak büyük bir travma yaşadığını söyledi.

Hukuki süreç başlatıldı

Yaşanan olay sonrası, Burak Taştan’ın şikayeti üzerine kafeye karşı hukuki bir süreç başlatıldı. Taştan, cam parçası olayının "bir kaza" olarak nitelendirilemeyecek kadar ciddi olduğunu ve bunun ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. "Bu, gerçekten canına kastetmek demektir," dedi ve adaletin yerini bulacağına inandığını belirtti.